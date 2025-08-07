Πριν από τη διακοπή του Δεκαπενταύγουστου θα έχουν παραδοθεί από το ΕΤΕΚ οι εκτιμήσεις των ζημιών και το ποσό αποκατάστασης για τα υποστατικά, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, ανέφερε την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή.

Κληθείς να σχολιάσει την πορεία των εργασιών του ΕΤΕΚ αναφορικά ο κ. Κωνσταντή είπε ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της σχετικής μεθοδολογίας και έχουν εκπαιδευτεί 15 κλιμάκια, με το κάθε ένα να αποτελείται από έναν αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό και έναν επιμετρητή.

«Τα εν λόγω κλιμάκια εξετάζουν μία-μία τις περίπου 700 περιπτώσεις και στη συνέχεια ένα άλλο κλιμάκιο κάνει έναν επανέλεγχο για να πιστοποιήσει την ομοιομορφία. Τα αποτελέσματα αναγράφονται σε ένα αρχείο Excel και θα σταλούν την επόμενη εβδομάδα, εύχομαι, στο Υπουργείο», σημείωσε στη συνέχεια.

Προσέθεσε πως έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις των ζημιών και το ποσό αποκατάστασης για τα μερικώς κατεστραμμένα υποστατικά και πλέον το ΕΤΕΚ εργάζεται για την εκτίμηση όσων έχουν καεί ολοσχερώς.

«Ελπίζω πολύ σύντομα να ολοκληρώσουμε την εργασία. Πριν από τη διακοπή του Δεκαπενταύγουστου, για αυτές που είναι καθαρές και δεν απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, όπως επιβεβαίωση κάποιου εμβαδού, θα δοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών για να προχωρήσει με τις ενέργειές του από εκεί και πέρα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς ειδικότερα για τις μέχρι τώρα καταγραφές των ζημιών, ο κ. Κωνσταντή ανέφερε ότι επρόκειτο για συνολικά γύρω στα 700 υποστατικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πρώτες κατοικίες, εξοχικά, επαγγελματικά υποστατικά, διατηρητέες και παραδοσιακές οικοδομές.

«Εμείς έχουμε διεξέλθει, μπορεί και να ξεπεράσαμε τα 400. Είναι μεγάλη η ταχύτητα και είναι προς τιμήν των συναδέλφων μηχανικών, που εθελοντικά έρχονται από την προηγούμενη Παρασκευή στα γραφεία του Επιμελητηρίου, ομάδες και κλιμάκια, και εργάζονται αφιλοκερδώς, εθελοντικά, και πραγματικά τους βάζω το καπέλο», επεσήμανε.

«Είναι και μεγάλη ευθύνη, είναι και ακατάλληλη η περίοδος. Ο καθένας τρέχει να κλείσει το γραφείο του, να πάει διακοπές η οικογένειά του, και όμως, αρκετοί μετέθεσαν τις διακοπές τους για να προσφέρουν αφιλοκερδώς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ώστε να δοθεί σε κάποιους συνανθρώπους μας με ταχύτητα το ποσό που πρέπει για να μπορέσουν να ξαναπούν σε κανονικούς ρυθμούς. Επίσης, για να νιώσουν ότι το κράτος είναι δίπλα τους, ότι οι συνάνθρωποί τους είναι δίπλα τους, και ότι δεν είναι από αυτά που συνήθως συνηθίζουν να ακούν υποσχέσεις ότι θα γίνουν σύντομα αλλά παίρνει και χρόνια», υπογράμμισε περαιτέρω.

Προσέθεσε ότι για αυτόν τον λόγο και γίνεται αυτή η προσπάθεια από το Επιμελητήριο, προκειμένου να δοθεί μια «νότα αισιοδοξίας» δεδομένου ότι οι αποζημιώσεις που θα δοθούν, όπως σημείωσε, είναι το λιγότερο σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη εικόνα της ζημιάς που υπέστη η περιοχή, όπου «μια όαση πρασίνου έγινε κρανίου τόπος».

Σε ερώτηση αν με την ολοκλήρωση και αυτής της εργασίας σταματά και η εμπλοκή του ΕΤΕΚ στη διαδικασία, ο κ. Κωνσταντή απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι αν και εφόσον ζητηθεί οτιδήποτε, διευκρινίσεις ή επεξήγηση, το Επιμελητήριο θα βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ