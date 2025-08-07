Το Αστεροσκοπείο Τροόδους ενημερώνει το κοινό ότι η φετινή κορύφωση της βροχής μετεώρων των Περσείδων αναμένεται να σημειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ 12 και 13 Αυγούστου 2025 (από Τρίτη βράδυ έως Τετάρτη πρωί).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, κατά τη μέγιστη δραστηριότητα, εκτιμάται ότι θα είναι ορατοί περίπου 50 έως 75 διάττοντες αστέρες ανά ώρα, υπό ιδανικές συνθήκες. Ωστόσο, σημειώνει, φέτος η παρατήρηση αναμένεται να είναι πιο δύσκολη, λόγω της παρουσίας της Σελήνης σε φάση φθίνοντος αμφίκυρτου, με φωτισμό περίπου 92%.

Το φαινόμενο έχει ήδη ξεκινήσει από τις 17 Ιουλίου και θα συνεχιστεί έως τις 23 Αυγούστου, με σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα σε σχέση με την βραδιά του μεγίστου, προστίθεται.

Το Αστεροσκοπείο Τροόδους αναφέρει ότι οι Περσείδες προκύπτουν όταν μικροσκοπικά σωματίδια, κατάλοιπα του κομήτη 109P/Swift-Tuttle, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Τα σωματίδια αυτά κινούνται με ταχύτητα περίπου 59 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, θερμαίνονται λόγω της τριβής με τον αέρα και αναφλέγονται σε θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας το γνωστό φαινόμενο των «πεφταστεριών». Η καύση τους πραγματοποιείται σε ύψη μεταξύ 85 και 100 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης.

Ο κομήτης Swift-Tuttle πέρασε για τελευταία φορά από το εσωτερικό ηλιακό σύστημα το 1992 και αναμένεται να επιστρέψει το 2126.

Για να μπορεί να απολαύσει ο κόσμος την εμπειρία στο έπακρο, το αστεροσκοπείο προτείνει την επιλογή σκοτεινής τοποθεσίας, μακριά από τα φώτα της πόλης. Η καλύτερη ώρα παρατήρησης είναι μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ακτινοβόλο σημείο (ο αστερισμός του Περσέα) θα βρίσκεται πιο ψηλά στον ουρανό. Η κατεύθυνση του ακτινοβόλου σημείου εκείνη την ώρα είναι βορειοανατολική.

Επίσης, αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, τηλεσκόπια ή κιάλια. Το φαινόμενο είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού. Για οργανωμένες εκδηλώσεις παρατήρησης στην σελίδα του Αστεροσκοπείου Τροόδους και στα social media, www.troodosobservatory.com.

