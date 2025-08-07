Αρκετές προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού και χρονίζοντα προβλήματα,αντιμετωπίζει η Πάφος, όπως και η Κύπρος γενικότερα, σύμφωνα με τον Νάσο Χατζηγεωργίου, Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Πάφου.

O κ. Χατζηγεωργίου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, αναφέρθηκε στην εποχικότητα και στην περιορισμένη τουριστική περίοδο, σημειώνοντας πως η ζήτηση στο νησί αφορά κατά κύριο την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ ιδιαίτερα η περίοδος Νοεμβρίου-Μαρτίου παρουσιάζει υποτονική κίνηση.

Η Πάφος έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και φαίνεται ότι η ψαλίδα της εποχικότητας μικραίνει, είπε, δηλώνοντας πως στόχος τους ως ΕΤΑΠ είναι να παραμένουν σε ολόχρονη λειτουργία τουλάχιστον 17.000 από τις 29.000 αδειούχες κλίνες έναντι 11.000 που παραμένουν σήμερα.

Σχετικά με την προσβασιμότητα, ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε πως παρά τν μεγάλη πρόοδο, απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις στην πρόσβαση προς στην Πάφο. Θα θέλαμε συνέχισε, «να δούμε περισσότερες πτήσεις από Γερμανία, βόρειες χώρες, Αραβικές χώρες, χώρες της Μέσης Ανατολής όπως Αίγυπτο, Λίβανο κ.α. Οσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές υπάρχουν αρκετά ζητήματα με τη σύνδεση των αστικών κέντρων με τα αεροδρόμια, την ενδοχώρα και μεταξύ των κοινοτήτων", είπε.

Ακολούθως αναφέρθηκε και στις ελλείψεις σε υποδομές. Ανέφερε πως το αεροδρόμιο Πάφου στερείται ακόμα δυνατοτήτων για άνετη διαχείριση της τουριστικής ροής. Αναμένουμε ότι τώρα με τις επεκτάσεις και τις αναβαθμίσεις τα ζητήματα αυτά θα περιοριστούν στο ελάχιστο, είπε.

Επίσης, συνέχισε, «άλλες υποδομές όπως το κολυμβητήριο Δήμου Ιεροκηπίας, γήπεδα προπονήσεων, η μαρίνα στα Πότιμα, ο ευπρεπισμός των περιοχών θα πρέπει να επισπευσθούν ,ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξεις επισκεπτών αλλά και επενδυτών. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης των απαραίτητων έργων υποδομής κυρίως από το κράτος», συμπλήρωσε.

Αναφορά έκανε ο κ. Χατζηγεωργίου και στη λειψυδρία, αναφέροντας πως οι πολύ ξηρές περίοδοι και "η απουσία πολιτικής αλλά και η μη λήψη έγκαιρων μέτρων από την πολιτεία" έχουν επιφέρει σοβαρές πιέσεις στην παροχή νερού κυρίως κατά την τουριστική περίοδο.

Προβλήματα, σημείωσε, παρουσιάζονται τόσο στην ύδρευση όσο και στην άρδευση, με τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο κόστος νερού αλλά και τις υψηλές τιμές αγροτικών προϊόντων να είναι καθ’ οδόν.

Όσον αφορά την εγκατάλειψη και τον μαρασμό της υπαίθρου που παρατηρείται σε πολλές κοινότητες ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε πως θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν προγράμματα επιστροφής νέων στην ύπαιθρο αλλά και στήριξης των υφιστάμενων κάτοικων με κοινωνικές παροχές, στέγαση και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Μίλησε, επίσης, για την ανάγκη ανάδειξης της υπαίθρου ως “πράσινης ραχοκοκαλιάς” του τουρισμού, προσφέροντας οικολογική, βιωματική και τοπική εναλλακτική στον παραδοσιακό τουρισμό.

Είπε, ακόμη, πως η γήρανση των ξενοδοχειακών και των αστικών υποδομών, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα, αποτελεί μία ακόμη σημαντική πρόκληση που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, την ελκυστικότητα των κοινοτήτων και την ικανότητα φιλοξενίας.

Θα πρέπει να δοθούν ενισχυμένα κίνητρα για ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, προσθήκη φωτοβολταϊκών, κτηριακή αναβάθμιση, προσθήκη υπηρεσιών κ.α, επεσήμανε.

Επίσης, είπε, κίνητρα για παραδοσιακά κτήρια για διατήρηση χαρακτήρα και επανάχρηση ως τουριστικά καταλύματα, ιδιαίτερη στήριξη στις μικρές οικογενειακές μονάδες, ενίσχυση των σχεδίων ανάπλασης κοινοτήτων, δημιουργία θεματικών διαδρομών, επενδύσεις σε ψηφιοποίηση και “έξυπνες” παρεμβάσεις, αλλά και ανάπτυξη υποδομών πολιτισμού, φιλοξενίας και αναψυχής στην ενδοχώρα αποτελούν κάποια από τα αντίδοτα στην αστυφιλία.

Σχετικά με την περιορισμένη διαφοροποίηση προϊόντος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΤΑΠ ανέφερε πως η εξάρτηση από τις παραδοσιακές μορφές τουρισμού (ήλιος-θάλασσα) και από λίγες αγορές ή tour operators δημιούργησε ευπάθειες για πολλά χρόνια.

Παρόλα αυτά, η Πάφος ως προορισμός επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των προσφερόμενων εμπειριών ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού πχ αθλητικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών όλο το χρόνο. Οι δε στοχευμένες εκστρατείες και οι επενδύσεις στην ψηφιοποιήση έχουν καταστήσει τον προορισμό φιλικό προς μεμονωμένους επισκέπτες όλων των ηλικιών, ανέφερε.

Σήμερα ο προορισμός Πάφος προσφέρει, όπως είπε, ένα συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αυθεντικότητας και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, ο προορισμός προσφέρει, σημείωσε, πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά πχ μνημεία UNESCO, όπως οι Τάφοι των Βασιλέων και τα Ρωμαϊκά ψηφιδωτά, σύνδεση με τη μυθολογία της Αφροδίτης, διάσπαρτοι αρχαιολογικοί χώροι, μεσαιωνικά κάστρα, εκκλησίες και παραδοσιακά χωριά.

Ακόμη ανέφερε πως η Πάφος διακρίθηκε ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού 2023, λόγω δράσεων για βιώσιμη, ψηφιακή και πολιτιστικά ζωντανή ανάπτυξη. Είναι αναγνωρισμένη ως Πράσινος προορισμός, ενώ βραβεύθηκε πολλές φορές από ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως Creative Tourism, European Cultural Tourism Νetwork κ.α για τις πρωτοβουλίες και δράσεις του, επεσήμανε.

Αναφέρθηκε και στις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα, σημειώνοντας πως υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων επαγγελματιών στον κλάδο, καθώς και δυσκολίες στην προσέλκυση προσωπικού από τρίτες χώρες.

Έγνοια μας, είπε, «είναι να κρατηθεί η παροχή καλού επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας».

Ο κ. Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε και στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, και στην έλλειψη πλαισίου λειτουργίας τους, λέγοντας πως όπως υπολογίζεται περίπου 30% των τουριστών το 2024 επέλεξαν ακίνητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης.

Αυτό που πρέπει να γίνει, σημείωσε, είναι να επισπευθεί η καταγραφή των καταλυμάτων αυτών και να ρυθμιστεί η όλη λειτουργία τους.

Η Πάφος στοχεύει στη μετάβασή της σε ένα διαφοροποιημένο, βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό μοντέλο. Επενδύοντας στις υποδομές, στον τουρισμό σε όλες τις εποχές και στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η περιοχή προσπαθεί να ανταποκριθεί στις σημερινές και στις μελλοντικές απαιτήσεις του κλάδου, κατέληξε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου.

Πηγή: ΚΥΠΕ