Σε κακόβουλη ενέργεια οφείλεται η φωτιά σε όχημα ιδιοκτήτη εργοληπτικής εταιρείας στη Λάρνακα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στη σκηνή.

Ο υπευθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Υπαστυνομος Γιώργος Χαραλάμπους, δήλωσε πως «μετά την εξέταση της σκηνής από μέλη του ΤΑΕ, εμπειρογνώμονα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμπρησμό και ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα».

Πρόσθεσε πως «παραλήφθηκαν τεκμήρια για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι πολίτης τρίτης χώρας και ιδιοκτήτης της εργοληπτικής εταιρίας" και ο ίδιος ανέφερε πως δεν έχει διαφορές και δεν υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ