Επιστολές σε 40 χιλιάδες περίπου πελάτες του ΕΟΑ Λεμεσού, έχει αποστείλει ο Οργανισμός με σκοπό την επικαιροποίηση των στοιχείων αποστολής των λογαριασμών αποχετευτικών τελών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ, η επιστολή περιλαμβάνει QR Code στο πάνω μέρος και οι πελάτες καλούνται να σαρώσουν τον κωδικό QR και να καταχωρήσουν το email και το κινητό τους τηλέφωνο.

Εναλλακτικά, μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, εισάγοντας τον αριθμό λογαριασμού που βρίσκεται στην επιστολή (δίπλα από το QR Code).

Σημειώνεται πως οι επιστολές αποστέλλονται μόνο σε πελάτες που δεν έχουν ήδη επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους ή πελάτες περιοχών που εντάσσονται στα όρια της αποχέτευσης για πρώτη φορά όπως οι περιοχές του Δήμου Κουρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι λογαριασμοί αποχετευτικών τελών αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο ΕΟΑ αναφέρει στην ανακοίνωση οι επιστολές έχουν σταλεί στις ακόλουθες περιοχές:

Περιοχές του πρώην ΣΑΛΑ για τις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη επικαιροποίηση στοιχείων από τους πελάτες τα προηγούμενα χρόνια. Περιοχές εντός του Δήμου Κουρίου που εντάχθηκαν στα όρια αποχέτευσης του Οργανισμού για πρώτη φορά το 2025. Κοινότητες Πελένδρι, Πάνω Πλάτρες, Πάνω Κυβίδες, Αγρός, Κυπερούντα και Άλασσα, που εντάχθηκαν στον Οργανισμό το 2024.

Ο ΕΟΑ καλεί τους πολίτες για οποιαδήποτε ερωτήματα ή διευκρινίσεις, όπως επικοινωνήσουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://eoalemesos.org.cy/el/contact-form

Στο μεταξύ, σε άλλη ανακοίνωση του, ο ΕΟΑ Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι λόγω διεξαγωγής εργασιών βελτίωσης των υποδομών του κεντρικού δικτύου υδατοπρομήθειας στη περιοχή Μονής το Σάββατο 9 Αυγούστου, θα γίνει διακοπή νερού από τις 07.30 π.μ. μέχρι τις 15.00μ.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ