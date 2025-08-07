Αύριο, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και θερμός.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από αύριο αναμένεται θερμή αέρια μάζα. Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα δυτικά μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 βαθμούς στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πολύ πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

