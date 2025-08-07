Ο δημοτικός σύμβουλος Αμμοχώστου Ανδρέας Θεοφυλάκτου με γραπτή δήλωσή του διαχωρίζει τη θέση του από τα όσα είπε ο παρουσιαστής της κατά τη διάρκεια της Αντικατοχικής Εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου χαρακτηρίζοντάς τα ως «απαράδεκτα» και «απαξιωτικά» ενάντια στους θεσμούς και την Κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει την ίδια κιόλας νύχτα έλαβε την πρωτοβουλία να εγγράψει μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους Ελευθερία Κωμοδρόμου, Γεωργία Τσερκεζου, Κωνσταντίνο Σιοπαχά και Μάρκο Τράγκολα θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του συγκεκριμένου παρουσιαστή, για τα όσα αναφέρθηκαν εκ μέρους του, καθώς και για πιθανές πειθαρχικές ευθύνες.

Τέλος ο κ. Θεοφυλάκτου εγείρει ζήτημα για το ποιοι επέλεξαν τον συγκεκριμένο παρουσιαστή και εάν γνώριζαν ή όχι την ομιλία του ή έστω τις προθέσεις του.

Πηγή: ΚΥΠΕ