Η απειλή ενός γενικευμένου πολέμου με τη χρήση πυρηνικών όπλων είναι υπαρκτή, λέει η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη ρίψη ατομικών βομβών τις πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι της Ιαπωνίας, οι οποίες, όπως αναφέρεται, σκότωσαν τουλάχιστον 210 χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους αμάχους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «οι πρόσφατες εγκληματικές απρόκλητες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ξύπνησε τον εφιάλτη ενός νέου πυρηνικού ολέθρου για τους λαούς. Είναι ξεκάθαρο ότι οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί σε όλα τα επίπεδα, στρατιωτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά και τεχνολογικά».

«Η πάλη για να μη ζήσουμε νέα Χιροσίμα και Ναγκασάκι, είναι αναπόσπαστα δεμένη με την πάλη για να κλείσουν οι βρετανικές και άλλες βάσεις του ΝΑΤΟ στην Κύπρο, για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, για την αποδέσμευση από τους σχεδιασμούς και τις ενώσεις του κεφαλαίου, όπως είναι η ΕΕ» συμπληρώνει η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ