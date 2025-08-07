Στις 22:47 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε εξωτερική βοηθητική κουζίνα οικίας στα Κάτω Πολεμίδια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, η κουζίνα ήταν κατασκευασμένη από τσίγκους εφαπτόμενη στην κυρίως οικία. Ζημιές από την πυρκαγιά στη βοηθητική κουζίνα με το περιεχόμενο της. Οι ένοικοι της οικίας εκκένωσαν έγκαιρα την οικία και δεν κινδύνευσαν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

