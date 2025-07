Εταιρεία με έδρα την Κύπρο βρίσκεται σε λίστα κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου «να ασκηθεί πίεση κατά του πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Κύπρο στο Χ, αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης πίεσης για τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν, ανακοινώθηκαν κυρώσεις σε βάρος όσων εμπλέκονται στη βιομηχανία πετρελαίου του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μίας οντότητας με έδρα την Κύπρο. Οι ΗΠΑ και η Κύπρος συνεχίζουν να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και απειλών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, την Πέμπτη εκδόθηκε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν από το 2018, το οποίο στοχεύει «μια διεφθαρμένη ναυτιλιακή αυτοκρατορία συνδεδεμένη με το καθεστώς, που έχει διοχετεύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη».

Όπως σημειώνεται, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε στον καθορισμό περισσότερων από 50 φυσικών και νομικών προσώπων και στον εντοπισμό περισσότερων από 50 πλοίων που αποτελούν μέρος της τεράστιας ναυτιλιακής αυτοκρατορίας που ελέγχει ο Mohammad Hossein Shamkhani (Hossein).

Ο Hossein, γιος του Ali Shamkhani, κορυφαίου πολιτικού συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, «εκμεταλλεύεται τη διαφθορά μέσω της πολιτικής επιρροής του πατέρα του στα ανώτατα κλιμάκια του ιρανικού καθεστώτος για να κατασκευάσει και να λειτουργεί έναν τεράστιο στόλο δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων».

Το δίκτυο αυτό, όπως αναφέρεται, μεταφέρει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου από το Ιράν και τη Ρωσία, καθώς και άλλα φορτία, σε αγοραστές σε όλο τον κόσμο, αποκομίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη.

«Οι πέραν των 115 κυρώσεων που επιβλήθηκαν σήμερα είναι οι μεγαλύτερες από την εποχή της κυβέρνησης Τραμπ και της εφαρμογής της εκστρατείας μέγιστης πίεσης στο Ιράν. Οι ενέργειες αυτές βάζουν πρώτα την Αμερική, στοχεύοντας τις ελίτ του καθεστώτος που πλουτίζουν ενώ η Τεχεράνη απειλεί την ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Το δίκτυο του Hossein ελέγχει σημαντικό μέρος των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου, τα έσοδα των οποίων ωφελούν σημαντικά τόσο την οικογένειά του όσο και το καθεστώς του Ιράν, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Ο πατέρας του, Ali Shamkhani, είχε ήδη τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2020.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συμπεριέλαβε 20 οντότητες και εντόπισε 10 πλοία ως μπλοκαρισμένα περιουσιακά στοιχεία, λόγω της εμπλοκής τους στο εμπόριο και τη μεταφορά ιρανικών πετρελαϊκών και πετροχημικών προϊόντων.

Το δίκτυο του Mohammad Hossein Shamkhani περιλαμβάνει τεράστιο στόλο πλοίων, διαχειριστικές εταιρείες και εταιρείες-βιτρίνες, μερικές από τις οποίες παρουσιάζονται ως νόμιμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, ξεπλένουν δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις ιρανικού και ρωσικού αργού πετρελαίου και άλλων προϊόντων. Οι βασικοί αγοραστές είναι συχνά στην Κίνα.

Το δίκτυο, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιεί πολύπλοκες μεθόδους για να καλύψει τις δραστηριότητές του και να αποκρύψει τη σύνδεση με την οικογένεια Shamkhani, το Ιράν και τη Ρωσία. Ο Hossein χρησιμοποιεί ψευδώνυμα, όπως "H", "Hector" και "Hugo Hayek", το οποίο αναγράφεται και στο διαβατήριό του από τη Δομινίκα.

Σε αυτό το δίκτυο εντάσσουν οι αμερικανικές κυρώσεις και την εταιρεία GMCC Ltd, που έχει ως έδρα της την Κύπρο. Όπως αναφέρεται, η εταιρεία G M C G Shipping L.L.C, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και η GMCG Ltd., με έδρα την Κύπρο, έχουν "ενσωματώσει και καταβάλει τέλη για εταιρείες-βιτρίνες που χρησιμοποιούνται από το δίκτυο του Hossein, συμπεριλαμβανομένης της Neo Shipping Inc., με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ".

Επιπτώσεις των κυρώσεων

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων είναι ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που περιλαμβάνονται στις κυρώσεις και βρίσκονται στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών, μπλοκάρονται και πρέπει να αποταθούν στον OFAC.

Οποιαδήποτε οντότητα ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό 50% ή περισσότερο σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα, επίσης μπλοκάρεται.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι η παραβίαση των κυρώσεων μπορεί να επιφέρει πολιτικές ή ποινικές κυρώσεις, ενώ ο OFAC μπορεί να επιβάλει αστικές κυρώσεις.

Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι εμπλεκόμενοι διατρέχουν τον κίνδυνο κυρώσεων αν συμμετέχουν σε ορισμένες συναλλαγές με μπλοκαρισμένα πρόσωπα. Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την προσφορά χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών προς/από μπλοκαρισμένα πρόσωπα, καθώς και τη λήψη οποιασδήποτε παροχής από αυτά.

Πηγή: ΚΥΠΕ