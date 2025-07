Τις μέσες μηνιαίες απολαβές του πρώτου τριμήνου του 2025 δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία. Οι απολαβές κατέγραψαν ετήσια μεταβολή 5,4%.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.509 σε σύγκριση με €2.382 το πρώτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 5,4%.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, κατά 1,4%.

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Στα επιδόματα περιλαμβάνονται τόσο σταθερές όσο και μη σταθερές πληρωμές (13ος μισθός, 14ος μισθός, επιμίσθια κλπ.)

💶👤 Average gross monthly earnings of employees:



▪ Average gross monthly earnings of employees in Q1 2025 amounted to €2.509 ⬆5,4% compared to Q1 2024.



▪ Seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to Q4 2024 ⬆1,4%



More information in CYSTAT's Press…