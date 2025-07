Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο δικαστικής ανεξαρτησίας, με πολύ χαμηλά ποσοστά αναφορών σε διαφθορά ή εξωτερικές πιέσεις, αναφέρει το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων.

Οπως αναφέρει, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (European Network of Councils for the Judiciary – ENCJ) αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος εκπροσωπεί τα δικαστικά συμβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και παρεμφερή με αυτά ανεξάρτητα ιδρύματα, με κύριο στόχο του τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και της αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο αυτό το ENCJ διενεργεί ανά διετία έρευνα «ENCJ Survey among judges on the Independence of the Judiciary», η οποία εδράζεται στις απόψεις των ίδιων των δικαστών. Στην εν λόγω έρευνα, οι δικαστές μεταξύ άλλων αξιολογούν την προσωπική τους ανεξαρτησία, την ανεξαρτησία των υπόλοιπων δικαστών σε εθνικό επίπεδο, τυχόν εξωτερικές πιέσεις, τη σχέση της δικαστικής με τις λοιπές εξουσίες, το κατά πόσο υλοποιούνται οι δικαστικές αποφάσεις στην πράξη, τον ρόλο των ΜΜΕ.

Στην έρευνα του 2025 συμμετείχαν 19,136 δικαστές από 32 δικαιοδοσίες σε 30 χώρες. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν συνολικά μια θετική εικόνα, χωρίς να απουσιάζουν τα προβλήματα σε θέματα εφαρμογής αποφάσεων και πολιτικής πίεσης σε ορισμένες χώρες, αναφέρει το Ανώτατο Δικαστήριο σε ανάρτηση στο 'Χ'.

Προσθέτει ότι η Κύπρος "συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών, καταγράφοντας υψηλότερες βαθμολογίες στην αντίληψη περί προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών, αλλά και στη συνολική αντίληψη περί ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, οι αναφορές σε ύπαρξη διαφοράς ή επιρροές από ΜΜΕ είναι ελάχιστες".

Σημειώνεται ότι παρά τον υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας των δικαστών (βαθμός που υπερβαίνει το 9), η εφαρμογή αποφάσεων από την κυβέρνηση παραμένει σε χαμηλό επίπεδο.

"Η έρευνα του ENCJ είναι εξαιρετικής σημασίας καθότι αναδεικνύει «εκ των έσω» τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, με τα θετικά αλλά και τις προκλήσεις τους. Συνολικά, η Κύπρος χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο δικαστικής ανεξαρτησίας, με πολύ χαμηλά ποσοστά αναφορών σε διαφθορά ή εξωτερικές πιέσεις" καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ