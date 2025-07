Το αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο USS Arleigh Burke (DDG 51) έφτασε στη Λάρνακα, σύμφωνα με ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην πλατφόρμα «Χ».

Η αμερικανική πρεσβεία ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για την επίσκεψη, για τη συνεχή φιλοξενία και τη δέσμευση στη συνεργασία για την περιφερειακή ασφάλεια.

USS Arleigh Burke (DDG 51) arrived in Larnaca today, marking another great port visit supported by the Republic of Cyprus. 🇺🇸 is grateful for 🇨🇾 continued hospitality & commitment to regional security cooperation. pic.twitter.com/oDkH3LpOQv