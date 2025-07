Το Ισραήλ θα αποστείλει βοήθεια στην Κύπρο για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Τα αεροσκάφη αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γιντεόν Σαάρ και σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης, το Ισραήλ «προετοιμάζεται να προσφέρει εναέρια υποστήριξη στην Κύπρο στη μάχη της ενάντια στις πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί».

Spokesperson’s Statement – Ministry of Foreign Affairs



This evening, Israel will dispatch assistance to Cyprus to help combat the wildfires, using Israeli Air Force aircraft.



At the direction of Foreign Minister Gideon Sa’ar, and in coordination with security and emergency… pic.twitter.com/1XVQfphKkE