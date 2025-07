Μέχρι και την 1η Αυγούστου 2025 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για χορήγηση υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, από το ENAVSMA Foundation, για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.enavsma.com.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος, οι υποτροφίες προσφέρονται για όλους τους κλάδους σπουδών σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Όπως αναφέρεται για τη διεκδίκηση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς όπως έχουν καθοριστεί και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι και για το ακαδημαϊκό έτος 2025- 2026, το ENAVSMA Foundation διατηρεί την ακαδημαϊκή συνεργασία του με το European University Cyprus και μαζί προσφέρουν δύο (2) πλήρεις υποτροφίες για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς Artificial Intelligence, Cybersecurity, Data Analytics in Accounting and Finance, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Υγεία, Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Business Administration (MBA), Ελληνικές Σπουδές, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική, Επιστήμες της Αγωγής, Λογοπαθολογία, Νομική, Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων και Occupational Safety & Health.

Επιπλέον για το ακαδημαϊκό έτος 2025- 2026, το ENAVSMA Foundation σύναψε ακαδημαϊκή συνεργασία με το CIM-Cyprus Business School και μαζί προσφέρουν δύο (2) πλήρεις υποτροφίες στα μεταπτυχιακά του προγράμματα Master of Business Administration (MBA), Master of Business Administration (MBA) with Shipping, Master of Business Administration (MBA) Entrepreneurship & Digital Innovation, MSc. Human Resource Management, MSc. Human Resource Management Corporate Strategy, MSc. Human Resource Management Corporate Sustainability, UWL MSc Digital Marketing και E-MBA.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.enavsma.com. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αναφέρεται ότι το ίδρυμα Enavsma, από το 2018 μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει συνολικά 29 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και το εξωτερικό, πέραν των €185.000 και συνεχίζει να δίνει έναυσμα στα όνειρα των πρωτοπόρων του αύριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ