Άρχισαν οι εργασίες ανάπλασης της Ακταίας Οδού, με τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, να εκφράζει την ικανοποίηση του και να παρουσιάζει, το πρωί της Πέμπτης, τις πρώτες παρεμβάσεις του έργου, προϋπολογισμού 397 χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, ο κ.Αρμεύτης υπενθύμισε ότι αφορά το τμήμα από τη μαρίνα Λεμεσού έως την οδό Αλεξανδρείας.

Το έργο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, περιλαμβάνει τη δημιουργία πιλοτικού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου συνολικού μήκους περίπου 1.050 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων, ενώ προβλέπει τοποθέτηση αυτόνομου φωτισμού με αισθητήρες κίνησης all in one, δεντροφύτευση και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Η παρέμβαση, τονίζει η ανακοίνωση, ενισχύει τη σύνδεση των περιοχών Τσιφλικούδια και Αγίου Ιωάννη με το κέντρο της πόλης και το παραλιακό μέτωπο, συμβάλλοντας στην ενοποίηση του αστικού ιστού.

«Βασικός στόχος του έργου είναι η αναζωογόνηση μιας υποβαθμισμένης παραλιακής ζώνης, με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ελκυστικού χώρου για πεζούς και ποδηλάτες», προστίθεται και σημειώνεται ότι «η χρήση βιώσιμων υλικών, όπως η ανακλαστική επίστρωση (cool pavement coating), συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος και στον περιορισμό του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας, βελτιώνοντας αισθητά το μικροκλίμα».

Το έργο, υποδεικνύει ο Δήμος Λεμεσού, ενισχύει τη μετάβαση σε ήπιες μορφές μετακίνησης, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ιδιωτικά οχήματα και τις συνεπακόλουθες εκπομπές ρύπων, ενώ την ίδια ώρα απαντά σε καίρια προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, όπως οι εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια, η χαμηλή προσβασιμότητα για πεζούς, ποδηλάτες και άτομα με αναπηρίες, καθώς και το μειωμένο αίσθημα ασφάλειας και καθαριότητας.

Αναφέρει, ακόμη, ότι η συνολική παρέμβαση, που εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της Αποστολής «Λεμεσός 2030» και του Κλιματικού Συμβολαίου, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα λειτουργικό, βιώσιμο και φιλόξενο παραλιακό μέτωπο για όλους τους πολίτες και επισκέπτες.

Η έναρξη του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών, αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την ολική ανάπλαση της Ακταίας Οδού, καταλήγει η ανακοίνωση.

