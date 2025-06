Μέσα από στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ανθεκτικότητας των νέων, ώστε να επιλέγουν έναν υγιή τρόπο ζωής και να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου της Αρχής Χρίστου Μηνά με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά της χρήσης και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Η ΑΑΕΚ, όπως σημειώνει ο κ. Μηνά, ως ο εθνικός συντονιστικός φορέας στον τομέα των εξαρτήσεων, στηρίζει ενεργά τις παγκόσμιες αυτές δράσεις, μέσα από την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 2021–2028 και του Σχεδίου Δράσης 2025–2028, προσθέτοντας πως η προσέγγιση της Στρατηγικής είναι ανθρωποκεντρική, ολιστική, ισορροπημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

«Το όραμα της ΑΑΕΚ είναι όλα τα παιδιά, οι νέοι/ες και οι πολίτες της Κύπρου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της βλάβης και κοινωνικής επανένταξης», αναφέρει, τονίζοντας πως η ΑΑΕΚ εργάζεται διαρκώς για ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον δημόσιας υγείας, για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και για την ενίσχυση της φροντίδας προς όσους έχουν ανάγκη.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει πως μέσα από συλλογική προσπάθεια, βασισμένη στην επιστήμη, την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη, μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία για μια υγιή και ποιοτική ζωή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Παγκόσμια Ημέρα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για αφύπνιση, ενίσχυση της δράσης και ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας για την οικοδόμηση ενός κόσμου απαλλαγμένου από τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), ο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές που δίνουν έμφαση στην πρόληψη και την προσβασιμότητα σε ποιοτικές υπηρεσίες θεραπείας.

Η φετινή εκστρατεία του UNODC φέρει τον τίτλο «The evidence is clear: invest in prevention. Break the cycle. #StopOrganizedCrime».

Όπως σημειώνεται, το οργανωμένο έγκλημα ενισχύει το εμπόριο παράνομων ναρκωτικών με καταστροφικές συνέπειες για τις κοινωνίες παγκοσμίως. Η ταχύτατη εξάπλωση της αγοράς κοκαΐνης, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε Αφρική και Ασία, καθώς και η ραγδαία αύξηση των συνθετικών ναρκωτικών – όπως τα εξαιρετικά ισχυρά συνθετικά οπιοειδή τύπου νιταζίνες – προκαλούν αύξηση θανάτων από υπερδοσολογία και πιέζουν ασφυκτικά τα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας.

Το UNODC σημειώνει πως το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών συνδέεται άρρηκτα με άλλα σοβαρά εγκλήματα, όπως η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη εξόρυξη και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Όλα αυτά διαμορφώνουν έναν φαύλο κύκλο που εντείνει τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, την αδυναμία θεσμών και την εξάρτηση.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα καλεί τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς και τις κοινωνίες να επενδύσουν στην πρόληψη, ενισχύοντας τους πυλώνες της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής στήριξης – θεμέλια της βιώσιμης ανθεκτικότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ