Άρχισαν το πρωί της Τετάρτης οι πτήσεις επαναπατρισμού Ισραηλινών υπηκόων που διαμένουν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive από την Hermes Airports, θα πραγματοποιηθούν 13 ειδικές πτήσεις.

Συνολικά αναμένεται να επαναπατριστούν περισσότεροι από 1000 άτομα.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν αναχωρήσει οι δύο πρώτες πτήσεις.

Η κατάσταση θα αξιολογείται καθημερινά από την Hermes Airports.





This morning, an El Al flight from Larnaca, Cyprus touched down at Ben Gurion International Airport—the airline’s first landing since the conflict with Iran began last Friday. The flight is part of Operation Safe Return, launched by the Israeli Transport Ministry to bring home… pic.twitter.com/oWHwjZLDXC