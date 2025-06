Το Ινδικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης (Congress) κατηγόρησε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι ότι δεν ασκεί πίεση για τη διαλεύκανση του σκανδάλου που αφορά τον επιχειρηματικό όμιλο Adani, επισημαίνοντας ότι βασικό πρόσωπο της υπόθεσης έχει κυπριακή υπηκοότητα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Τζαϊράμ Ραμές, το κυπριακό fund New Leaina φέρεται να έχει επενδύσει περίπου 420 εκατ. δολάρια σε εταιρείες του ομίλου Adani, ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες σχετίζονται με offshore εταιρείες και δομές που έχουν συσταθεί από την εταιρεία Amicorp, η οποία φέρεται να έχει δημιουργήσει πολλές εξωχώριες συνδεδεμένες με τον Βινόντ Αντάνι.

Το Congress υποστηρίζει ότι οι έρευνες της χρηματιστηριακής αρχής SEBI εμποδίζονται από την άρνηση φορολογικών παραδείσων — όπως η Κύπρος και οι Μαυρίκιος — να μοιραστούν οικονομικά στοιχεία, αλλά και από την έλλειψη πολιτικής πίεσης από την Ινδία. Οι δηλώσεις έγιναν ενώ ο πρωθυπουργός Μόντι πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, γεγονός που το Congress χαρακτηρίζει ως «όχι τυχαίο».



Ο όμιλος Adani έχει απορρίψει επανειλημμένα όλες τις κατηγορίες, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από διεθνείς φορείς, υποστηρίζοντας ότι τηρεί όλους τους νόμους και τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το θέμα ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις αποκαλύψεις της αμερικανικής εταιρείας Hindenburg Research, η οποία είχε κατηγορήσει τον όμιλο για χειραγώγηση μετοχών και αδιαφανείς συναλλαγές.

Παράλληλα, ο Ραμές υπενθύμισε ότι η Ινδία υπήρξε πρωτεργάτης στην ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου από τη Βρετανία τη δεκαετία του 1950, γεγονός που «είχε δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις της με την Τουρκία».



The Prime Minister is in Cyprus on his way to Canada. Of course, He would have us believe that it is a pure coincidence that a key figure in the Modani scam has Cypriot citizenship. The Cyprus-based fund New Leaina has reportedly about $420 million in Adani companies. The… pic.twitter.com/xABELcfivF