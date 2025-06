Ο αγώνας για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας και για τον εντοπισμό των πεσόντων μας είναι στις ύψιστες προτεραιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ανέφερε την Κυριακή η Αν. Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Άμυνας Άννα Αριστοτέλους. Μιλούσε στην εκδήλωση του Φιλανθρωπικού Σωματείου Αλκυονίδες στο πλαίσιο της πρώτης προβολής του ντοκιμαντέρ «Where are they?», του Ελλαδίτη δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη που πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικόν Πάφος.

Έκανε λόγο για «ανθρώπινη δέσμευση και ιερή προτεραιότητα», ενώ στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «έχουμε ήδη αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες και επιφέρει σημαντικά και καθοριστικά αποτελέσματα, μέσα από το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Η κ. Αριστοτέλους είπε πως «συνεχίζουμε να πιέζουμε, έντονα και αποφασιστικά προς κάθε κατεύθυνση, απαιτώντας να αρθούν τα εμπόδια, να ανοίξουν τα αρχεία του τουρκικού στρατού και να επιτραπούν οι έρευνες, ανασκαφές και εκταφές σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία».

Εργαζόμαστε καθημερινά, σημείωσε η κ. Αριστοτέλους, για την ενίσχυση όλων των προσπαθειών που στοχεύουν στη διακρίβωση της τύχης κάθε αγνοουμένου. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ταυτοποίησης, κάθε ερευνητική αποστολή, κάθε νέα υπόδειξη ή καταγραφή που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο εύρημα.

Επεσήμανε επίσης πως τα τελευταία χρόνια, ενισχύθηκαν οι μέθοδοι γεωεντοπισμού, συλλογής μαρτυριών και χαρτογράφησης νέων πιθανών χώρων ταφής. Το οφείλουμε σε όλους εκείνους που χάθηκαν, σε όλους εκείνους που ακόμη αναζητούν απαντήσεις, και σε όλες τις γενιές που έρχονται, για να ξέρουν ότι η αλήθεια δεν θα σταματήσει ποτέ να διεκδικείται. Είναι χρέος ιερό, όχι μόνο για το χθες, αλλά για το αύριο, συμπλήρωσε.

Το ζήτημα των αγνοουμένων μας, είπε, είναι πάνω απ’ όλα ανθρωπιστικό. "Είναι το ιερό δικαίωμα της κάθε οικογένειας να γνωρίζει. Είναι ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, της μνήμης και της αξιοπρέπειας. Αφορά τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και της ηθικής. Και σε αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί να υπάρξει καμία υποχώρηση. Γιατί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται", όπως ανέφερε.

Ταυτόχρονα συνέχισε, «ενισχύουμε και στηρίζουμε τις οικογένειες που κουβαλούν αυτό το βαρύ φορτίο. Το κράτος είναι δίπλα τους, όχι μόνο θεσμικά, αλλά ουσιαστικά, με πράξεις. Μέσω πολιτικών κοινωνικής στήριξης, ψυχολογικής ενδυνάμωσης και θεσμικής συμμετοχής τους στις διαδικασίες» .

Η κ. Αριστοτέλους ανέφερε ακόμη πως εκδηλώσεις όπως η αποψινή αποτελούν σημείο αναφοράς στη συλλογική μας μνήμη και ζωντανοί σταθμοί ευθύνης.

Σηματοδοτούν, όπως είπε, τη σταθερή προσήλωσή μας στην ανάγκη να δοθούν απαντήσεις, να αποκατασταθεί η αλήθεια και να τιμηθούν με αξιοπρέπεια όλοι όσοι χάθηκαν χωρίς εξήγηση.

Η σημερινή βραδιά, ανέφερε, δεν είναι απλώς μια πολιτιστική πρωτοβουλία, αλλά αποτελεί μια "κραυγή που υψώνεται απέναντι στη λήθη. Ένας φάρος μνήμης που αρνείται να σβήσει".

Συμπλήρωσε πως η προβολή του ντοκιμαντέρ "Where are they?", του βραβευμένου δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη, δημιουργού του ντοκιμαντέρ και πρόεδρου του Συμβουλίου Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας- Θράκης, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στον αγώνα να διατηρηθεί το ζήτημα των αγνοουμένων μας, άσβεστο, ενεργό και ζωντανό.

Με δημοσιογραφική ακεραιότητα, αλλά κυρίως με ανθρώπινη ευαισθησία, η δημιουργική και ερευνητική δουλειά του κ. Ασλανίδη, αναδεικνύει τις ανθρώπινες πτυχές του δράματος, δίνοντάς του το πρόσωπο που του αξίζει, πρόσθεσε.

Το ερώτημα «Πού είναι;» συνεχίζει να ηχεί αναλλοίωτο, επίμονο, επίκαιρο, όπως είπε, σημειώνοντας πως είναι ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο σε εκατοντάδες οικογένειες. "Ένα ερώτημα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, όχι από πείσμα, αλλά από δίκαιο. Από ανάγκη. Από καθήκον. Και κάθε φορά η γενιά που έρχεται, έχει ακόμα πιο πολλές απορίες από τις γενιές που βίωσαν την τραγωδία του 1974. Για αυτό τέτοια έργα αξίζουν" συνέχισε, τη στήριξη μας, ειδικά όταν γίνονται με υπευθυνότητα και ευαισθησία, όπως το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.

Ακολούθως ανέφερε πως η πρωτοβουλία του Φιλανθρωπικού Σωματείου Αλκυονίδες και της Ξανθούλας Λετυμπιώτου να φιλοξενήσει στην Πάφο και να στηρίξει την προβολή αυτής της ταινίας εντάσσεται στο "διαρκές και ουσιαστικό έργο που προσφέρουν με συνέπεια εδώ και χρόνια". Αποτελεί όχι μόνο πράξη κοινωνικής προσφοράς αλλά και έκφραση συλλογικής ψυχής, όπως είπε.

Οι Αλκυονίδες, πέρα από το πλούσιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους έργο, καταθέτουν με τη σημερινή διοργάνωση μια πράξη ενεργού μνήμης και τιμής, μια πράξη ευαισθητοποίησης που αγγίζει τον πυρήνα της συλλογικής συνείδησης του λαού μας, συνέχισε. Είναι μια γέφυρα, είπε «ανάμεσα στο χθες και στο αύριο, είναι ένα δάκρυ που δεν αφήνει την Ιστορία να ξεχάσει, είναι μια πράξη βαθιάς ευαισθησίας που τιμά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συγκινεί την καρδιά ολόκληρου του λαού μας».

Εξέφρασε τέλος τις ευχαριστίες της στις Αλκυονίδες για την πρωτοβουλία και στον σπουδαίο δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη για την ουσιαστική, όπως είπε, συμβολή του "για όλους εκείνους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω, αλλά που παραμένουν εδώ — στις προσευχές μας, στις φωτογραφίες, στις λέξεις, στην καρδιά αυτού του τόπου".

Πηγή: ΚΥΠΕ