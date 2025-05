Μια απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία είχε συνταράξει την Κύπρο στις αρχές του 1988, όταν στα πρωτοσέλιδα των τότε εντύπων κυκλοφόρησε μια είδηση που συνδύαζε τον ανθρώπινο αγώνα για επιβίωση με ένα ρεκόρ που έμελλε να καταγραφεί στη λίστα των Γκίνες.

Η 76χρονη Κυβέλη Παπαϊωάννου από τη Λεμεσό, έμελλε να μείνει γνωστή ως η γυναίκα που εγκλωβίστηκε για έξι ολόκληρες ημέρες σε ανελκυστήρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1987, όταν η ηλικιωμένη επέστρεφε από ψώνια στο διαμέρισμά της, στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ανεξαρτησίας. Ήταν η μοναδική ένοικος του κτηρίου, κι όταν ο ανελκυστήρας παρουσίασε βλάβη, δεν υπήρχε κανείς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Καθώς περνούσαν οι μέρες χωρίς καμία απάντηση στις τηλεφωνικές κλήσεις των συγγενών της, οι υποψίες για κάτι σοβαρό εντάθηκαν. Τελικά, ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Η επέμβαση αστυνομικών και πυροσβεστών οδήγησε στη διάσωση της γυναίκας, η οποία –παρά την ταλαιπωρία και την ηλικία της– βρέθηκε ζωντανή και με τις αισθήσεις της, έχοντας επιβιώσει χάρη στα χόρτα και το ψωμί που είχε αγοράσει νωρίτερα την ίδια μέρα.



Άρθρο στην εφημερίδα «Χαραυγή» την Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 1988. Εικόνα: PIO

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η μικρή αυτή «προμήθεια» στάθηκε σωτήρια. Η κατάστασή της κρίθηκε σταθερή και εκτός κινδύνου. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε ως η μακρύτερη περίοδος εγκλωβισμού σε ανελκυστήρα στην ιστορία, ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο μέχρι σήμερα στο Guiness.







Το θέμα κυκλοφόρησε χθες ξανά στο X





The Lift Became Her Prison for 6 Days 🛗



Cyprus, 1987: 76-year-old Kively Papajohn entered the elevator with groceries in hand. It stopped between floors, and no one came.



🔇She was the only resident in the building. No footsteps. No voices. Just 6 days of silence, hunger, and… pic.twitter.com/m78g7xOtuL