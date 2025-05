Ένα φορτηγό πλοίο κυπριακής σημαίας, το NCL Salten, προσάραξε σε ακτή της Νορβηγίας και κατέληξε στον κήπο σπιτιού, μόλις λίγα μέτρα από την κρεβατοκάμαρα του ιδιοκτήτη, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το πλοίο, μήκους 135 μέτρων, με 16μελές πλήρωμα, εκτελούσε δρομολόγιο μέσω του φιόρδ του Τρόντχαϊμ με προορισμό το Orkanger, όταν ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στην ξηρά στην περιοχή Byneset.

🇧🇻From the world of curiosities 🌐



A Norwegian overslept the arrival of a 135-meter cargo ship that parked at his house



The cargo ship NCL SALTEN lost course at night, missed a shoal west of Trondheim and ran its bow onto the coast. For a long time, neighbors could not find… pic.twitter.com/CF8x4eYcnJ