Οι συνθήκες ξηρασίας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο παρουσιάζουν επιδείνωση, με ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο κεντρικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ηπείρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Συνδυασμένο Δείκτη Ξηρασίας (CDI) για τα μέσα Απριλίου 2025, συνθήκες προειδοποίησης (warning) επικρατούν στη Βαλτική, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Νότια Ρωσία. Στον ευρύτερο νοτιοανατολικό χώρο, προειδοποίηση ισχύει για τμήματα της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Δυτικών Βαλκανίων, Κύπρου, Τουρκίας, Μάλτας και άλλων νησιών της Μεσογείου.

Έντονη ξηρασία παρατηρείται επίσης στη βόρεια και δυτική Ευρώπη, επηρεάζοντας τη Νότια Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν τη μισή Γερμανία, περιοχές της Γαλλίας και τμήματα των Άλπεων και της Ουγγαρίας.





