Αισθητή σεισμική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 18:20 το απόγευμα της Τρίτης (15/4) στην περιοχή της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το EMSC για σεισμική δόνηση 2,8 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 23 χλμ.

🔔 #Earthquake ( #σεισμός ) M2.8 occurred 9 km SE of #Limassol ( #Cyprus ) 15 min ago (local time 18:17:57). More info at: 📱 https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐 https://t.co/aXHcymXNVp 🖥 https://t.co/QRr6RknzTC pic.twitter.com/4Y1jsldWIm

Eyewitnesses reported shaking in #Cyprus 5 min ago (local time 18:18:45)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/Jz2neGWpNs