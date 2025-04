Ο Υποστράτηγος Τομ Μπιούικ (Tom Bewick) του Βρετανικού Στρατού ανέλαβε επισήμως τη διοίκηση των Βρετανικών Δυνάμεων στην Κύπρο, διαδεχόμενος τον Αντιπτέραρχο Πίτερ Σκουάιρς (Peter Squires) της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF). Η τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε στο στρατηγείο των Βρετανικών Δυνάμεων στην Επισκοπή, με επίσημο τελετουργικό που περιλάμβανε χειραψία, παρέλαση σημαιών και παρουσία στρατιωτικών και μελών της κοινότητας των Κυρίαρχων Βάσεων.

Ο Μπιούικ, ο οποίος υπηρέτησε προηγουμένως ως υπεύθυνος για την εκπαίδευση και προσέλκυση προσωπικού στον Βρετανικό Στρατό, ανέλαβε επίσης τα καθήκοντα του Διαχειριστή των Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, περιοχές που αποτελούν βρετανικό έδαφος στην Κύπρο. Η ευθύνη του περιλαμβάνει τόσο στρατιωτική διοίκηση όσο και πολιτική διακυβέρνηση, με αρμοδιότητες που εκτείνονται από την αστυνόμευση και την περιβαλλοντική διαχείριση έως τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την Κυπριακή Δημοκρατία.

