Γαλλία και Κύπρος πραγματοποίησαν κοινή στρατιωτική εκπαιδευτική άσκηση, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ την Παρασκευή η Πρεσβεία της Γαλλίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, στο πλαίσιο της αποστολής CLEMENCEAU 25, η oμάδα κρούσης γαλλικού αεροπλανοφόρου πραγματοποίησε άσκηση με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, με σκοπό την εκπαίδευση των χειριστών στον εντοπισμό στόχων και σε προσομοιωμένες βολές κατά εναέριων απειλών.

