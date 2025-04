Το Taste Atlas, ένας ταξιδιωτικός βιωματικός οδηγός για το παραδοσιακό φαγητό του κόσμου, ο οποίος κατατάσσει αυθεντικές συνταγές και προϊόντα ανάλογα με την ποιότητά τους, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του μια λίστα με τα καλύτερα πιάτα παγκοσμίως που εμπεριέχουν κιμά.

Από μια τέτοια λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν η κυπριακή και ελληνική κουζίνα, οι οποίες αμφότερες έχουν πιάτα στα top 50 του κόσμου πάντα σύμφωνα με το TasteAtlas.

Τα ελληνικά πιάτα που φιγουράρουν εκεί είναι τα γιουβαρλάκια, τα μπιφτέκια και τα κεφτεδάκια που καταλαμβάνουν τη 15η, την 25η και την 28η θέση αντίστοιχα.

Η Κύπρος εκπροσωπείται από την σιεφταλιά η οποία κατατάσσεται στην 21η θέση με 4.4.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα:

These are the best ground meat dishes in the world: https://t.co/mxcwLG647G pic.twitter.com/k1kfCo0pmX