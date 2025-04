Σεισμός έντασης 3,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης ανοικτά της Πάφου, σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 7.17 π.μ. τοπική ώρα, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 18 χλμ. νοτιοαντολικά της Πάφου και εστιακό βάθος 13,3 χλμ.

