Το φορτηγό πλοίο Guang Rong, εκατόν τριών μέτρων μήκους με σημαία Κύπρου, προσάραξε στην ακτή της Τοσκάνης, στην περιοχή Μαρίνα Ντι Μάσα.

Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο, αλλά εξαιτίας σφοδρής θαλασσοταραχής μετακινήθηκε προς την ξηρά, η πρύμνη του προσέκρουσε στην αποβάθρα της Μαρίνα Ντι Μάσα.

Το λιμεναρχείο της περιοχής κινητοποιήθηκε άμεσα, με την αποστολή ελικοπτέρου. Το δωδεκαμελές πλήρωμα του σκάφους, το οποίο αποτελούν κυρίως Ουκρανοί, μεταφέρθηκε στην ξηρά, ενώ άρχισαν οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν έχουν δημιουργηθεί οπές, στην επιφάνεια του Guang Rong, το οποίο έχει πάρει μεγάλη κλίση προς τα αριστερά.

A drifting Cypriot vessel (Guang Rong) has collided with the pier at Marina di Massa in Tuscany Italy during strong winds, causing it to partially collapse… pic.twitter.com/XF7uniw6AL