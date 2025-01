Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προσωπικών Δεδομένων, που γιορτάζεται στις 28 Ιανουαρίου, αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στην ασφαλή διαχείριση προσωπικών δεδομένων και αναδεικνύει τον ρόλο της τεχνολογίας και των κανόνων προστασίας στην καθημερινή ζωή, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) .

Σημειώνει ότι η ημέρα αυτή ενισχύει τη σημασία της τυποποίησης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η τυποποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τονίζει και σημειώνει ότι οι τυποποιημένες διαδικασίες και η εφαρμογή τους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ο CYS, η υιοθέτηση προτύπων όπως το CYS EN ISO/IEC 27701:2021 “Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and guidelines”, συμβάλλει στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, διευκολύνοντας την ασφαλή διαχείριση δεδομένων στην καθημερινή ζωή.

Σημειώνει ότι το πρότυπο CYS EN ISO/IEC 27701:2021, παρέχει τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της ιδιωτικότητας των πληροφοριών.

«Οι Οργανισμοί που εφαρμόζουν το πρότυπο αυτό, ενσωματώνουν τις διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, ενισχύοντας την ικανότητά τους να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα. Η εφαρμογή αυτού του προτύπου βοηθά στον καθορισμό ενός αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης που ενσωματώνει την προστασία της ιδιωτικότητας στο επιχειρηματικό μοντέλο, επιτυγχάνοντας έτσι συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)», προσθέτει.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες να συμμετάσχουν στις επιτροπές Τυποποίησης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση των προτύπων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να προμηθευτεί κάποιος το πρότυπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22-411413/ 22-411414 , Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] και Ιστοσελίδα: www.cys.org.cy .

Πηγή: ΚΥΠΕ