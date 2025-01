Εντυπωσιακές φωτογραφίες από κεραυνούς ανοικτά της θαλάσσιας περιοχής Πάφου στις 22 Ιανουαρίου κατέγραψε ο μετεωρολόγος στην Εσθονική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Kairo Kiitsak.

Τις σχετικές φωτογραφίες ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Thunderstorm near Paphos, #Cyprus 22.01.2025. What an amazing display! pic.twitter.com/uM7cpJyir2