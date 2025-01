Δύο υποτροφίες για φοίτηση στο Κολλέγιο της Ευρώπης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 προσφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε Κύπριους πολίτες όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στη διαδικτυακή πλατφόρμα Χ.

Όπως αναφέρει η υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2025.

📝 https://t.co/jTeKrF9Y98



