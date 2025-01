Ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, συμμετείχε την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Αμυνας Βασίλη Πάλμα, στην 25η Συνάντηση της ομάδας Ukraine Defence Contact Group (UDCG), που διεξήχθη στην Αεροπορική Βάση Ramstein της Γερμανίας, κατόπιν πρόσκλησης του ΥΠΑΜ των ΗΠ Lloyd James Austin ΙΙΙ και του Chairman of the Joint Chiefs of Staff Στρατηγού Charles Q. Brown Jr.

Ανακοίνωση του ΓΕΕΦ αναφέρει ότι η ομάδα, γνωστή ως Ramstein Group, αποτελείται από 57 κράτη (32 μέλη του ΝΑΤΟ και άλλες 25 χώρες), έχει ως σκοπό την υποστήριξη (υλικοτεχνική και σε θέματα εκπαίδευσης) των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρεται, κατά τις εργασίες της συνάντηση, έγινε ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των τελευταίων εξελίξεων στο μέτωπο της Ουκρανίας και ακολούθησαν ενημερώσεις αναφορικά με τις προοπτικές της διαδικασίας υποστήριξης των ΕΔ της.

Στο περιθώριο της συνάντηση ο Αρχηγός της ΕΦ πραγματοποίησε επαφές με αξιωματούχους φίλων χωρών, με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις αναφορικά με τις παγκόσμιες εξελίξεις και συζήτησε θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ