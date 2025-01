Νέες κυρώσεις ΗΠΑ κατά Ρωσίας σύμφωνα με ανάρτηση της Τζούλια Φίσερ στο Χ.

Όπως αναφέρει «πρόκειται για οργανισμούς που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας που παρέχει υποστήριξη στον παράνομο πόλεμο στην Ουκρανία».

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα αναφέρει ότι στη νέα λίστα περιλαμβάνονται δύο εταιρείες που έχουν ως έδρα την Κύπρο.

Τονίζει ότι, «ΗΠΑ και Κύπρος συνεχίζουν να συνεργάζονται από κοινού για να στηρίξουν την Ουκρανία».

Οι κυρώσεις αφορούν τις KRU OVERSEAS LIMITED και την LAGOSMARINE LIMITED.

🇺🇸 has sanctioned over 400 entities across 16 countries tied to Russia’s energy sector for supporting Putin’s illegal war in 🇺🇦, the latest round includes 2 Cyprus-based companies. 🇺🇸&🇨🇾 continue to work together to support Ukraine. https://t.co/stqb7EZDSj https://t.co/7OZaPdqOOC