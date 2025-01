Έργου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και καινοτομίας στα συστήματα αιολικής ενέργειας από πλωτές ανεμογεννήτριες και στην παραγωγή και χρήση (πράσινου) υδρογόνου ηγείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι το έργο, που εντάσσεται στο Horizon Europe, με τίτλο «Twinning for Excellence in Floating Wind Turbines and Hydrogen Systems» (TETHYS), φέρνει κοντά κορυφαία τεχνογνωσία από την Ιταλία, τη Δανία και την Ελλάδα.

Το έργο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων και προκλήσεων στην ενσωμάτωση της ενέργειας από θαλάσσιες ανεμογεννήτριες με την παραγωγή υδρογόνου (FOW-H2) και τη χρήση του στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές. "Μέσω εντατικής συνεργασίας, εκπαίδευσης και δικτύωσης, το TETHYS θα ενισχύσει την ερευνητική αριστεία με βάση τις υπάρχουσες και νέες συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα και βιομηχανικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι στόχος είναι η δημιουργία και προώθηση καινοτόμων εξελίξεων στα συστήματα FOW-H2, η ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση και η δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά συνέπεια, το TETHYS "καλωσορίζει και ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, όπως επαγγελματίες του κλάδου, του δημόσιου τομέα, ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, πολιτών και άλλων σχετικών φορέων", σημειώνεται, ενώ αναφέρεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιούνται στοχευμένες δράσεις διάχυσης και θα παρέχονται ευκαιρίες συμμετοχής, με σχετικές ανακοινώσεις να προηγούνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ