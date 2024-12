Σε υπογραφή συμφωνίας για 102 θέσεις για δωρεάν στάθμευση στο πλαίσιο του Park and Ride προέβη το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την εταιρεία ΑΑΑ Limassol Stadium LTD, η οποία προβλέπει τη χρήση του χώρου στάθμευσης στο στάδιο Άλφαμεγα στο Κολόσσι για δωρεάν στάθμευση και μετεπιβίβαση (Park and Ride) από τις 2 Ιανουαρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συμφωνία αφορά την παραχώρηση 102 θέσεων στάθμευσης για τον σκοπό αυτό στον χώρο στάθμευσης Ρ3 του σταδίου Άλφαμεγα, προσφέροντας έτσι στους επιβάτες των δημόσιων μεταφορών εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο λεωφορείων της ΕΜΕΛ (Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού).

Σημειώνεται ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης και την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού στους δρόμους της δυτικής και βορειοδυτικής Λεμεσού, προσφέροντας περισσότερες επιλογές μετακίνησης από και προς το κέντρο της πόλης.

Το Park and Ride στο Κολόσσι θα ξεκινήσει να εξυπηρετεί στις 2 Ιανουαρίου 2025, αρχικά με τις κυκλικές διαδρομές Ύψωνα (23 και 23A) που συνδέουν με το My Mall και τον σταθμό Παλαιού Νοσοκομείου, και, ακολούθως μέσω άλλων γραμμών, και το κέντρο της Λεμεσού.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2025, ο νέος κόμβος στο Κολόσσι θα εξυπηρετεί επιπλέον τις εξής διαδρομές διαδρομή 33 (δυτική Λεμεσό προς μαρίνα Λεμεσού), διαδρομή 18 (νέο νοσοκομείο και κέντρο της πόλης), και τα δρομολόγια των περιφερειακών διαδρομών διαδρομή 40 (Όμοδος, Πάχνα, Άγιος Αμβρόσιος, Καντού, Λεμεσός), διαδρομή 70 (Πισσούρι, Αυδήμου, Λεμεσός) και διαδρομή 71 (Πραστειό, Αυδήμου, Λεμεσός) ενισχύοντας τη σύνδεση των υπαίθριων περιοχών της δυτικής Λεμεσού με την αστική περιοχή.

Προστίθεται ότι η νέα αυτή συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, επιτυγχάνοντας μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην επαρχία Λεμεσού, ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ υπαίθριων και αστικών περιοχών, και βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών με σύγχρονες λύσεις μετακίνησης.

«Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παραμένει προσηλωμένο στη συνεχή αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, προσφέροντας επιλογές που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών», σημειώνεται.

Τέλος, αναφέρεται ότι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τη συχνότητά τους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία ΕΜΕΛ.

Πηγή: ΚΥΠΕ