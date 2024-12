Η Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Κύπρο, Julie Davies, καλωσόρισε στο λιμάνι της Λεμεσού το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο USS INDIANA (SSN-789) και το πλήρωμά του. Το υποβρύχιο επισκέπτεται την Κύπρο για εορταστική στάση ενόψει της Πρωτοχρονιάς. Το USS INDIANA φέρει το όνομα της πολιτείας Ιντιάνα των ΗΠΑ, με το έμβλημά του να αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά αγώνων ταχύτητας της πολιτείας, με τη διάσημη σημαία του τερματισμού.

Welcome to Limassol, officers and crew of USS INDIANA (SSN-789)! This nuclear powered submarine is in 🇨🇾 for a liberty & New Year port call. Named after the 🇺🇸 state of Indiana, its insignia honors Indiana’s racing heritage with the famous finish line racing flag 🏁 @USNavyEurope… pic.twitter.com/1LIwwwPmUN