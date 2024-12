Απεβίωσε το Σάββατο ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Νίκος Βαφέας με το Πανεπιστήμιο να εκφράζει την θλίψη του και να αναφέρει ότι «η αφοσίωσή του στην ερευνητική αριστεία και εκπαίδευση έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τομέα του».

Σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου σημειώνεται ότι «ο Καθηγητής Νίκος Βαφέας ήταν ένας σεμνός, έντιμος, σπάνιος, εξαιρετικός συνάδελφος και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Άνθρωπος αυτοδημιούργητος, πιστός σε αρχές και υψηλά επίπεδα ποιότητας, μετρημένος, αυτοπειθαρχημένος, πρωτοποριακός στην έρευνα, διορατικός, υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους ακαδημαϊκούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Προστίθεται ότι ο εκλιπών διακρίθηκε πολλές φορές για την ερευνητική του αριστεία, αφού συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Stanford ανελλιπώς από το 2020. Συγκεκριμένα ο Καθηγητής Νίκος Βαφέας συμπεριλαμβάνεται για πέντε συνεχόμενα έτη (2020-2024) στους κορυφαίους 2% καθηγητές σε όλους τους κλάδους, και στους κορυφαίους 1% καθηγητές Λογιστικής ανά το παγκόσμιο.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας, ο Καθηγητής Νίκος Βαφέας έκανε αξιοζήλευτες συνεισφορές στους τομείς της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και της διοίκησης επιχειρήσεων. Έγραψε πάνω από 40 ακαδημαϊκά άρθρα, με πολλαπλές δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά, όπως το Journal of Financial Economics, το Journal of Accounting Research, το Contemporary Accounting Research, το Academy of Management Journal, και το Strategic Management Journal. Το έργο του έχει αναγνωριστεί ανά το παγκόσμιο συγκεντρώνοντας 13 χιλιάδες ετεροαναφορές. Διεθνή επιστημονικά περιοδικά είχαν επίσης αναγνωρίσει τη συνεισφορά του, ζητώντας του να υπηρετήσει σε διάφορες συντακτικές θέσεις. Ήταν συν-εκδότης του International Journal of Accounting και μέλος της συντακτικής ομάδας τεσσάρων άλλων ακαδημαϊκών περιοδικών.

Απέκτησε όλα του τα πτυχία από πολύ αξιόλογα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα απέκτησε πτυχίο στη Λογιστική με διάκριση από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα το 1989, μεταπτυχιακό ΜΒΑ το 1990 από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας το 1994.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονταν κυρίως στη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, με έμφαση σε τομείς όπως τα εταιρικά συμβούλια, τις αποδοχές ηγετικών στελεχών, τις αλλαγές/διαδοχές ηγετικών στελεχών, και την περιβαλλοντική απόδοση των εταιρειών.

Σημειώνεται ότι ο Καθηγητής Νίκος Βαφέας υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 30 χρόνια ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. «Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες έχουν παρακολουθήσει τις διαλέξεις του και στις αξιολογήσεις τους μιλούσαν με τα πιο κολακευτικά λόγια για τον σπάνιο πανεπιστημιακό δάσκαλο», προστίθεται.

Πέραν από το ερευνητικό και διδακτικό του έργο, ο Καθηγητής Βαφέας συνέβαλε ουσιαστικά στο ευρύτερο εκπαιδευτικό τοπίο της Κύπρου. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΥΣΑΤΣ), διετέλεσε Διευθυντής του προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος του Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος διαφόρων σωμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφέρεται ότι το εκτενές έργο του Καθηγητή Νίκου Βαφέα και η αφοσίωσή του στην ερευνητική αριστεία και εκπαίδευση έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τομέα του.

«Η πρόωρη απώλειά του αφήνει φτωχότερη την κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μας έφυγε νωρίς», σημειώνεται.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 3:00 μ.μ. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

