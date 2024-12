Δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon της βρετανικής βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν σήμερα στην Τουρκία, προκειμένου να επιθεωρηθούν από τις αρμόδιες αρχές της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, με φόντο την συμφωνία προμήθειας δεκάδων αεροσκαφών τέτοιου τύπου που θέλει να «κλείσει» η Άγκυρα.

Μετά από διαρκείς και έντονες διαπραγματεύσεις, στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου το Βερολίνο έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση 40 μαχητικών τύπου Eurofighter Typhoon στην Τουρκία και πλέον οι Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί εδάφους θα έχουν την ευκαιρία να δουν «από πρώτο χέρι» τα περίφημα ευρωπαϊκά αεροσκάφη.

Τα δύο βρετανικά Eurofighter Typhoon προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Mürted, που βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της Άγκυρας, όπως μετέδωσε σήμερα (18.12.2024) η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet».

