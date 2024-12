Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την αρμοδιότητά της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (National Preventive Mechanism – NPM) συνεργάστηκε με τους αντίστοιχους Εθνικούς Μηχανισμούς άλλων 45 χωρών, για την εκπόνηση Παγκόσμιας Έκθεσης για τις Γυναίκες στις Φυλακές (Global Report on Women in Prison).

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, αναφέρει ότι η ετοιμασία της έκθεσης συντονίστηκε από τον Σύνδεσμο Προστασίας των Βασανιστηρίων (Association for the Prevention of Torture), με έδρα τη Γενεύη.

Όπως αναφέρει στην Έκθεση, η οποία συνιστά την πρώτη παγκόσμια ανάλυση που έχει ετοιμαστεί αναφορικά με τις γυναίκες στις φυλακές, υπογραμμίζονται οι σημαντικές προκλήσεις και οι συστημικές διακρίσεις με τις οποίες τίθενται αντιμέτωπες οι γυναίκες στις φυλακές σε όλο τον κόσμο και επισημαίνεται η ανάγκη για επείγουσες μεταρρυθμίσεις και ευρύτερη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης.

Σημειώνει πως «διαφαίνεται, δε, πως παρότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό αλλά αυξανόμενο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού των φυλακών, συχνά υφίστανται συστηματική παραμέληση και διακρίσεις».

Ειδικότερα, μέσα από την Έκθεση σκιαγραφούνται διάφορα ζητήματα που αφορούν στις γυναίκες στις φυλακές σε 45 χώρες, όπως ο αυξημένος κίνδυνος κακομεταχείρισης, η παραμέληση εξειδικευμένων αναγκών που σχετίζονται με το φύλο, καθώς και διατομεακές διακρίσεις.

Εξάλλου, προσθέτει ότι στις βασικές συστάσεις της Έκθεσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων φυλάκισης για τις γυναίκες που κρίνονται ένοχες για μη βίαια αδικήματα, η διασφάλιση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη, η βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού αναφορικά με προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη το φύλο, η αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γυναικών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κακομεταχείρισης, όπως οι έγκυες, οι ΛΟΑΤΚΙ+ και οι αλλοδαπές κλπ.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Διοικήσεως, στην Έκθεση «Global Report on Women in Prison», η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://www.apt.ch/sites/default/files/2024-12/Women%20in%20Prison%20-%20APT.pdf σημειώνονται, επίσης, παραδείγματα καλών πρακτικών από διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε σχέση, ειδικότερα για τις Κεντρικές Φυλακές, στη Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνει, αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής η παροχή εξατομικευμένης ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης στις γυναίκες κρατούμενες, μέσω του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης που λειτουργεί στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και η ευρύτερη στήριξη που παρέχεται στις γυναίκες κρατούμενες, τόσο σε σχέση με κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αφορούν στις ίδιες ή/και στις οικογένειές τους, όσο και για την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Στο μεταξύ, η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι η Παγκόσμια Έκθεση συνοδεύεται από επιμέρους εκθέσεις για κάθε χώρα, οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με τη συνεισφορά των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης, περιλαμβανομένου και της Επιτρόπου, οπό την αρμοδιότητά της ως ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης κατά των Βασανιστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην επιμέρους Έκθεση για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://www.apt.ch/sites/default/files/2024-12/cyprus_country_report_0.pdf αναφέρει πως επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, οι εισηγήσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης κατά των Βασανιστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την απομόνωση/περιορισμό των γυναικών στο κελί τους και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Συγκεκριμένα, εξηγεί πως ο περιορισμός γυναικών κρατούμενων στο κελί τους θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση και θα πρέπει να λαμβάνονται εκ των προτέρων υπόψη οι γυναικολογικές τους ανάγκες, και η παρακολούθηση των γυναικών κρατουμένων θα πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής τους, ιδίως εκείνων που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες λόγω της ψυχικής τους υγείας,

Πηγή: ΚΥΠΕ