Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Sir Keir Starmer μίλησε σήμερα στα βρετανικά στρατεύματα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και είπε στα στρατεύματα δηλώνοντας «ήθελα να σταθώ εδώ και να έχω την ευκαιρία να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, αλλά ένα πραγματικά σημαντικό πράγμα, το οποίο είναι - ευχαριστώ».

«Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για τη χώρα μας».

Ο Sir Keir είπει ότι το ευχαριστήριο μήνυμα είναι εκ μέρους του προσωπικά, ως πρωθυπουργού και ως αρχηγού της κυβέρνησης - αλλά και "εκ μέρους τόσων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα ήθελαν να σταθούν εδώ και να σας δουν και πουν ευχαριστώ».

Συνλεχθσε λέγοντας ότι τα Χριστούγεννα είναι «μια περίοδος που πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν θα έχουν όλοι εδώ την οικογένειά τους απαραίτητα μαζί τους» και σημειώνει ότι πολλοί θα χάσουν τις οικογενειακές γιορτές στο σπίτι.

