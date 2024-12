Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος με τίτλο «Beyond the Horizon – Shaping the Future of Air Power», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2024, στο ξενοδοχείο Radisson Blu στη Λάρνακα. Το συνέδριο, οργανωμένο από τη Διοίκηση Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, αποτελώντας σημείο συνάντησης για στρατιωτικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τον χώρο της αεροπορίας και της άμυνας. Στην ομιλία καλωσορίσματος, ο Διευθυντής Οργάνωσης του Συνεδρίου, Σμήναρχος (Ι) Λοϊζίδης Κυριάκος, σημείωσε:

«Το φετινό θέμα, "Beyond the Horizon – Shaping the Future of Air Power", μας καλεί να φανταστούμε έναν αεροπορικό τομέα όπου η ταχύτητα, η ευελιξία και η ανθεκτικότητα συνδυάζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και οι βιώσιμες λύσεις αεροπορίας. Αυτές οι καινοτομίες μας προκαλούν να σκεφτούμε τολμηρά και να προετοιμαστούμε για ένα ταχέως εξελισσόμενο μέλλον».

Από 04 έως 06 Δεκεμβρίου 2024, διοργανώθηκε από την Εθνική Φρουρά, το 2ο Διεθνές Αεροπορικό Συνέδριο με θέμα «Beyond the Horizon. Shaping the Future of Air Power».



Διαβάστε περισσότερα 👇https://t.co/I2CqwjMmHv pic.twitter.com/vN8qMRKEFL — National Guard Cyprus (@NationalGuardCY) December 9, 2024

Κεντρικές Θεματικές Ενότητες

Η θεματολογία του συνεδρίου εστίασε σε τέσσερις κεντρικές ενότητες, που ανέδειξαν καίρια ζητήματα και προκλήσεις στον τομέα της αεροπορικής ισχύος:

1. Περιφερειακή Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο Συζητήθηκαν στρατηγικές για την ενίσχυση της σταθερότητας, την αντιμετώπιση συγκρούσεων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών της περιοχής.

2. Ο Ρόλος της Αεροπορικής Ισχύος στον Σύγχρονο Πόλεμο Αναλύθηκαν οι απαιτήσεις της αεροπορικής κυριαρχίας στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι προκλήσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις.

3. Τεχνολογικές Καινοτομίες και το Μέλλον της Αεροπορικής Ισχύος Παρουσιάστηκαν τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μη επανδρωμένα συστήματα και οι λύσεις βιώσιμης αεροπορίας.

4. Συνδυασμένες Επιχειρήσεις και Ενσωμάτωση Αεροπορικής Ισχύος Εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας και ολοκλήρωσης μεταξύ των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και συμμαχικών δυνάμεων για καλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Έκθεση Κυπριακής Αεροδιαστημικής και Αμυντικής Βιομηχανίας

Παράλληλα με το συνέδριο, πραγματοποιήθηκε η Έκθεση Κυπριακής Αεροδιαστημικής και Αμυντικής Βιομηχανίας. Η έκθεση ανέδειξε τις δυνατότητες και τα επιτεύγματα της κυπριακής αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας, προωθώντας την καινοτομία και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Διακεκριμένη Συμμετοχή

Το συνέδριο προσέλκυσε εκπροσώπους από 24 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ακολούθων άμυνας, υψηλόβαθμων στελεχών αξιωματικών, και ηγετικών προσωπικοτήτων από τον αεροπορικό χώρο. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία της Υποστράτηγου Yvonne L. Mays από την Εθνική Φρουρά του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και των Πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τζούλι Φίσερ, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Βλαντιμίρ Νέμετς.

Επόμενο Βήμα

Η επιτυχία του συνεδρίου επιβεβαιώνει τη σημασία του ως πλατφόρμας για διάλογο, συνεργασία και καινοτομία στον τομέα της αεροπορικής ισχύος. Το επόμενο συνέδριο έχει προγραμματιστεί για το 2026, συνεχίζοντας την παράδοση της αριστείας και της στρατηγικής σκέψης.