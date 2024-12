Συγκεντρώσεις πραγματοποιούν Σύροι που διαμένουν στην Κύπρο, προκειμένου να πανηγυρίσουν την πτώση του Άσαντ.

Από νωρίς το πρωί μέλη της Αστυνομίας περιπολούν την πόλη για επιβολή της τάξης. Αρχικά οι διοργανωτές έκαναν λόγο για εκδήλωση που θα διοργανωθεί το μεσημέρι σήμερα (13:00), στην μαρίνα Λεμεσού, για στήριξη, όπως δηλώνουν, των «μουτζαχεντίν που πολεμούν στο Ιντλίμπ και το Χαλέπι», στη Συρία. Μετά τις εξελίξεις στη Συρία, διάφορες ομάδες Σύρων σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρονται σε εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και στη Λευκωσία

Syria, as well as those of Cyprus and Greece.



Meanwhile, the police in Limassol are on high alert to address any potential issues that may arise due to the intention of Syrians to hold events in support of the rebels. pic.twitter.com/3E2OEeN3e9