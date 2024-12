Παρατηρητές της εναέριας κυκλοφορίας στρατιωτικών αεροσκαφών στο Χ εντόπισαν μια πτήση ενός Αμερικανικού C-130 από το Ιντσιρλίκ της Τουρκίας στην Αττάλια και από εκεί στις Βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Matt Kennard (πρώην επικεφαλής της ιστοσελίδα Declassified UK, εγκατέλειψε τον Οκτώβριο 2024) αναφέρει σε σχετική ανάρτηση στο X.

«Ένα στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πετά σήμερα από τη βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία στη βρετανική βάση στην Κύπρο, η οποία χρησιμοποιείται για την προμήθεια όπλων στο Ισραήλ.

Πέταξε πίσω στην Τουρκία μια ώρα αργότερα.

Τι κουβαλούσε; Η βρετανική κυβέρνηση αρνείται να πει. Κάποιος πρέπει να ρωτήσει τον Ερντογάν».

A US Air Force C-130 military transport plane flies today from İncirlik base in Turkey to UK base on Cyprus, which is being used to supply weapons to Israel.



It flew back to Turkey an hour later.



What was is carrying? UK government refuses to say. Someone should ask Erdoğan. pic.twitter.com/oKoR1pMzZB