Πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους δώδεκα μέτρων και του εορταστικού διάκοσμου ενόψει των εορτών στην πλατεία Κένεντι στην Πάφο παρουσία πλήθους κόσμου οι οποίοι απόλαυσαν μια πλούσια καλλιτεχνική εκδήλωση.

Η εκδήλωση η οποία ξεκίνησε με εορταστική παρέλαση στην οποία συμμετείχαν ομάδα Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Πάφου υπό τη διεύθυνση του Τάσου Χαραλαμπίδη και το σύνολο σαξοφώνων υπό τη διεύθυνση του Χρίστου Ζένιου, συνοδευόμενοι από τις σχολές χωρού Jake Athanasiades – Danceroom, Center of Ballet & Dance by Maria & Sofi Chambiaouridou και Koulla Landa School of Ballet περιελάμβανε και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη συναυλία της μπάντας The Λούης Night Show Band ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης μοίραζε δώρα στα μικρά παιδιά.

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ο οποίος πάτησε το κουμπί για τη φωταγώγηση σε σύντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη και οικογενειακή ευτυχία στέλνοντας ταυτόχρονα και μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και στήριξης προς τους συνανθρώπους μας αναφερόμενος στη σημασία της συλλογικότητας κατά την εορταστική περίοδο.

Ο Δήμος Πάφου, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, «πιστός στο πνεύμα των ημερών, προγραμματίζει μια σειρά πλούσιων εορταστικών εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου, προσκαλώντας όλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων σε μια πόλη που λάμπει από φως και χαρά».