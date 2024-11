Σεισμός ο οποίος υπολογίζεται στους 4,8 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ έγινε αισθητός λίγο μετά τις 21.00 στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) στο «Χ» ο σεισμός 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ ήταν, με βάση αναφορές, έντονος και μικρής διάρκειας.

Ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Λευκωσία, φαίνεται να είχε επίκεντρο την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ» της αρμόδιας υπηρεσίας της Τουρκίας για διαχείριση εκτάκτων αναγκών το επίκεντρο ήταν η περιοχή Γκαζίπασα της Αττάλειας και ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

⚠Preliminary info: M5.0 #earthquake (#deprem) about 30 km S of #Alanya (#Turkey) 3 min ago (local time 22:13:06). Updates at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/0CbIWYUlQr