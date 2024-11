Την προτίμησή του στο πρόσωπο του Κύπριου YouTuber και ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, έδειξε για ακόμα μία φορά ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου Χ, Ίλον Μασκ.

Μάλιστα σε ανάρτησή του έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Φειδία Παναγιώτου για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση δεν σταμάτησε εδώ καθώς ο χρήστης δεν μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του για τον Φειδία Παναγιώτου, αναφέροντας πως θα έπρεπε «να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σαν κι αυτόν σε όλες τις μορφές διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο».

Με τον μεγιστάνα της Tesla και της Space X να συμφωνεί και ν’ απαντά «ναι».

Fidias is one of the most transparent politicians in Europe