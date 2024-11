Ένας έφεδρος αξιωματικός του Ισραηλινού Στρατού (IDF) φαίνεται να βρίσκεται μπλεγμένος σε μια νομική περιπέτεια κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Κύπρο με τη σύζυγό του, όπου έφτασαν για να γιορτάσουν την έβδομη επέτειο του γάμου τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η οργάνωση Hind Rajab Foundation, που υποστηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, υπέβαλε καταγγελία εναντίον του αξιωματικού στις κυπριακές αρχές, κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. (Η βελγική οργάνωση φέρει το όνομα μιας 5χρονης Παλαιστίνιας, η οποία σκοτώθηκε σε σύγκρουση στη Γάζα τον Ιανουάριο, όταν μια οβίδα χτύπησε το όχημα της οικογένειάς της).

Η οργάνωση αναγνώρισε τον αξιωματικό από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του, συγκρίνοντάς τις με υλικό από τη Γάζα, όπου φέρεται να ακούγεται να λέει: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να κάψουμε όλη τη Γάζα.» Το σχετικό θέμα έγινε ευρέως γνωστό στο Ισραήλ μετά από σχετικό δημοσίευμα της Israel Hayom.

Μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ, ο αξιωματικός εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη οδηγιών από το κράτος προς τους στρατιώτες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Παράλληλα, προειδοποίησε άλλους εφέδρους να αποφεύγουν τη δημοσίευση πληροφοριών για τα ταξίδια τους, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρακολουθούν Ισραηλινούς στο εξωτερικό και μπορεί να προκαλέσουν νομικές επιπλοκές.

Η απάντηση του εκπροσώπου του IDF ήταν: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι διοικητές των IDF εξέδωσαν μια σειρά από οδηγίες σχετικά με τη δημοσίευση της επιχειρησιακής δραστηριότητας στα κοινωνικά δίκτυα και διευκρινίστηκαν οι σχετικοί περιορισμοί και κανόνες στους στρατιώτες. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται για την παροχή φακέλου για τους πιθανούς κινδύνους όταν οι στρατιώτες φεύγουν στο εξωτερικό».

