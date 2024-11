Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου ανοιχτά της Κύπρου.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος ήταν στα 21 χλμ ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός σε Λεμεσό και Πάφο.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές.

#Earthquake (#σεισμός, #daeargryn) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.7 || 26 km W of #Ypsonas (#Cyprus) || 10 min ago (local time 10:49:36). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/fQ7XVTnTWU