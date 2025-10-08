Άνοιξε τις πύλες του το 1949 και για 27 χρόνια αποτέλεσε πόλο έλξης για εκατοντάδες σημαίνουσες προσωπικότητες απ' όλο τον κόσμο.

Ο λόγος για το Λήδρα Πάλας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ένα ξενοδοχείο που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Benjamin Günsberg και το κόστος ανέγερσης του έφτασε τις 190 χιλιάδες λίρες.

Τα εγκαίνια έγιναν στις 8 Οκτωβρίου 1949 παρουσία του Βρετανού Κυβερνήτη Andrew Barkworth Wright και του τότε Αντιδημάρχου της Λευκωσίας, Γιώργου Πούλιου.

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, είχε 94 υπνοδωμάτια, ενώ το 1968 προστέθηκαν δυο όροφοι αυξάνοντας τα δωμάτια σε 200. Είχε επίσης δύο εστιατόρια, δύο μπαρ, καφέ και αίθουσα εκδηλώσεων. Στο εξωτερικό του κτιρίου υπήρχαν δύο πισίνες, μία μεγάλη και μία παιδική, γήπεδα τένις και παιδική χαρά.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων

Το Λήδρα Πάλας από την μέρα ίδρυσης του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της Κύπρου. Στα σαλόνια του πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς σημαντικές συναντήσεις και συνομιλίες για το Κυπριακό αλλά και άλλες εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, παζαράκια και δεξιώσεις.

Εκεί, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ συνάντησε για πρώτη φορά το 1956 τον Βρετανό κυβερνήτη sir John Harding, ενώ στο ξενοδοχείο έγιναν και οι κοινές συναντήσεις για σύνθεση του κυπριακού Συντάγματος. Στο ξενοδοχείο έλαβαν χώρα και οι συνομιλίες μεταξύ Γλαύκου Κληρίδη και Ραούφ Ντενκτάς με σκοπό να εξομαλυνθεί η κατάσταση μετά τα γεγονότα του 1964 και 1967.

Όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, το Λήδρα Πάλας βρέθηκε στο κέντρο των μαχών. Δύο στρατιώτες που επάνδρωσαν φυλάκιο στο ξενοδοχείο, ήταν οι πρώτοι νεκροί της εισβολής.

Το Λήδρα Πάλας έγινε στόχος και μετά από μία νύχτα «κόλαση» με αδιάκοπες μάχες, τα Ηνωμένα Έθνη κατάφεραν να θέσουν το ξενοδοχείο υπό τον έλεγχό τους, αφού οι Τούρκοι στρατιώτες απειλούσαν πως αν δεν εκκενωθεί, τότε θα το βομβάρδιζαν.

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του

Σήμερα, το ιστορικό Λήδρα Πάλας «μαραίνεται». Όντας μέρος της ελεγχόμενης από τα Ηνωμένα Έθνη πράσινης γραμμής, για πολλούς έχει καταστεί σύμβολο της διχοτόμησης.

Δημοσιεύμα του «Φιλελεύθερου» κάνει λόγο για την επιθυμία του Αρχιεπίσκοπου Γεώργιου να αξιοποιήσει το Λήδρα Πάλας. Ο Αρχιεπίσκοπος, μάλιστα, ενδιαφέρεται να το αξιοποιήσει αν τελικά τα Ηνωμένα Έθνη το εγκαταλείψουν και αποδειχθεί ανθεκτικό. Ο ίδιος δεν επιθυμεί να επαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο αλλά να αξιοποιηθεί για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Μέχρι όμως να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα χρειαστεί να δαπανηθούν και αρκετά χρήματα για την ανακαίνιση του. Σημειώνεται ότι, η Κυπριακή Αρχιεπισκοπή εξακολουθεί να είναι ο κύριος μέτοχος του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην νεκρά ζώνη.

Με αφορμή το δημοσιεύμα το SigmaLive επισκέφθηκε τον χώρο για να δει ιδίοις όμμασι την κατάσταση του κτιρίου και για να συζητήσει με τα μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης τις σκέψεις για το μέλλον του πάλαι ποτέ εμβληματικού ξενοδοχείου.

Το Λήδρα Πάλας χρησιμοποιείτο μέχρι πρότινος ως χώρος διαμονής των μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ. Λόγω της κατάστασης του κτιρίου όμως αποφασίστηκε όπως εγκατασταθούν σε μικρά δωμάτια δίπλα από το εμβληματικό ξενοδοχείο.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το SigmaLive, πλέον χρησιμοποιούνται οι χώροι μόνο στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ υπάρχουν σκέψεις για εγκατάλειψη του από τα Ηνωμένα Έθνη.

